FRIEDRICH VORWERK Aktie

Marktkap. 1,65 Mrd. EUR

KGV 15,01 Div. Rendite 1,12%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Trotz der nachlassenden Klimadebatte dürften nachhaltige Lösungen auch weiterhin Fortschritte erzielen, schrieb Lauma Kalns-Timans in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die nachhaltigsten Sektoren und Aktien mit den besten Erfolgsaussichten seien diejenigen, die sich mit Protektionismus, Sicherheit und Unabhängigkeit vereinbaren ließen. Zu ihren "Top Picks" in puncto Nachhaltigkeit im Jahr 2026 gehören unter anderem Befesa, Secunet und Friedrich Vorwerk./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK

