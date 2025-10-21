Umsatz- und Gewinnsprung

Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen FRIEDRICH VORWERK hat nach kräftigen Zuwächsen im dritten Quartal die Ziele für das Gesamtjahr erneut angehoben.

Für 2025 werde nun ein Umsatz von 650 bis 680 Millionen Euro angepeilt, teilte das SDAX-Unternehmen am Dienstag überraschend in Tostedt mit. Zuletzt hatte FRIEDRICH VORWERK Erlöse von 610 bis 650 Millionen Euro im Visier. Analysten kalkulieren mit dem unteren Ende der neuen Umsatzprognose.

In den drei Monaten bis Ende September kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um 39 Prozent auf 202 Millionen Euro. Nach neun Monaten summierte sich der Umsatz der Beteiligung von MBB auf 505 Millionen Euro.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hat sich im dritten Quartal mit 51,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Die entsprechende Marge verbesserte sich um acht Prozentpunkte auf 25,4 Prozent. Im Gesamtjahr peilt das Unternehmen nun eine Ebitda-Marge von 20,0 bis 22,0 Prozent an - nach zuvor erwarteten 17,5 bis 18,5 Prozent. Die neue Prognose übertrifft die Erwartungen der Analysten.

So reagieren die Aktien

Eine erneute Anhebung der Jahresziele durch FRIEDRICH VORWERK ist am Dienstag bei Anlegern gut angekommen. Auf XETRA steigt der Kurs des Ausrüsters für Energieinfrastruktur zeitweise um 13,98 Prozent auf 96,20 Euro. Damit wurde das bisherige Rekordhoch vom 9. Oktober bei 95,40 Euro übersiegen. Allein in diesem Jahr haben die Papiere - per Montagsschluss - bereits um rund 214 Prozent zugelegt.

Friedrich Vorwerk erhöhte die Prognose für den Umsatz in diesem Jahr auf 650 bis 680 Millionen Euro. Die Konsensschätzung liegt aktuell bei 652 Millionen Euro, also am unteren Rand des neuen Zielkorridors. Auch die Vorgabe für die operative Profitabilität (Ebitda-Marge) erhöhte das Unternehmen, und zwar von 17,5 bis 18,5 Prozent auf nunmehr 20 bis 22 Prozent.

Die Papiere des Großaktionärs MBB steigen derweil um 6,77 Prozent auf 179,80 Euro. Sie handelten damit ebenfalls nur knapp unter der jüngst erreichten Höchstmarke von 186 Euro. Die Beteiligungsgruppe hält gut die Hälfte des Aktienkapitals von Friedrich Vorwerk und schraubte am Dienstagmorgen die Prognosen für 2025 ebenfalls nach oben.

