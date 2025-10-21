DAX24.292 +0,1%Est505.685 +0,1%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1621 -0,2%Öl60,80 -0,2%Gold4.276 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix öffnet Bilanz -- Gold, TKMS im Fokus
Top News
DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren eingefahren DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresenius SE von vor 5 Jahren eingefahren
SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht SPI-Wert Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Temenos-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Umsatz- und Gewinnsprung

FRIEDRICH VORWERK-Aktie auf Rekordhoch: Jahresziele erhöht

21.10.25 09:12 Uhr
FRIEDRICH VORWERK-Aktie auf Rekordhoch: Ausblick angehoben | finanzen.net

Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen FRIEDRICH VORWERK hat nach kräftigen Zuwächsen im dritten Quartal die Ziele für das Gesamtjahr erneut angehoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FRIEDRICH VORWERK
98,40 EUR 13,70 EUR 16,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MBB SE
171,20 EUR 7,20 EUR 4,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für 2025 werde nun ein Umsatz von 650 bis 680 Millionen Euro angepeilt, teilte das SDAX-Unternehmen am Dienstag überraschend in Tostedt mit. Zuletzt hatte FRIEDRICH VORWERK Erlöse von 610 bis 650 Millionen Euro im Visier. Analysten kalkulieren mit dem unteren Ende der neuen Umsatzprognose.

Wer­bung

In den drei Monaten bis Ende September kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um 39 Prozent auf 202 Millionen Euro. Nach neun Monaten summierte sich der Umsatz der Beteiligung von MBB auf 505 Millionen Euro.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hat sich im dritten Quartal mit 51,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Die entsprechende Marge verbesserte sich um acht Prozentpunkte auf 25,4 Prozent. Im Gesamtjahr peilt das Unternehmen nun eine Ebitda-Marge von 20,0 bis 22,0 Prozent an - nach zuvor erwarteten 17,5 bis 18,5 Prozent. Die neue Prognose übertrifft die Erwartungen der Analysten.

So reagieren die Aktien

Eine erneute Anhebung der Jahresziele durch FRIEDRICH VORWERK ist am Dienstag bei Anlegern gut angekommen. Auf XETRA steigt der Kurs des Ausrüsters für Energieinfrastruktur zeitweise um 13,98 Prozent auf 96,20 Euro. Damit wurde das bisherige Rekordhoch vom 9. Oktober bei 95,40 Euro übersiegen. Allein in diesem Jahr haben die Papiere - per Montagsschluss - bereits um rund 214 Prozent zugelegt.

Wer­bung

Friedrich Vorwerk erhöhte die Prognose für den Umsatz in diesem Jahr auf 650 bis 680 Millionen Euro. Die Konsensschätzung liegt aktuell bei 652 Millionen Euro, also am unteren Rand des neuen Zielkorridors. Auch die Vorgabe für die operative Profitabilität (Ebitda-Marge) erhöhte das Unternehmen, und zwar von 17,5 bis 18,5 Prozent auf nunmehr 20 bis 22 Prozent.

Die Papiere des Großaktionärs MBB steigen derweil um 6,77 Prozent auf 179,80 Euro. Sie handelten damit ebenfalls nur knapp unter der jüngst erreichten Höchstmarke von 186 Euro. Die Beteiligungsgruppe hält gut die Hälfte des Aktienkapitals von Friedrich Vorwerk und schraubte am Dienstagmorgen die Prognosen für 2025 ebenfalls nach oben.

/mne/mis

TOSTEDT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf FRIEDRICH VORWERK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf FRIEDRICH VORWERK

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

DatumRatingAnalyst
09:51FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
28.08.2025FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.05.2025FRIEDRICH VORWERK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2021FRIEDRICH VORWERK BuyHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
23.07.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025FRIEDRICH VORWERK HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2024FRIEDRICH VORWERK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.11.2023FRIEDRICH VORWERK HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
09:51FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.
28.08.2025FRIEDRICH VORWERK UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FRIEDRICH VORWERK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen