Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix öffnet Bilanz -- Gold, TKMS im Fokus
Edenred: Expansion bei KMU-Kunden sowie regulatorische Änderungen bei Essensgutscheinen in acht Ländern beleben das Geschäft!
Geht die Kursrally nach dem fulminanten Börsengang weiter? So schlägt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag
Positive Analyse

Jungheinrich-Aktie legt zu - 'China beherrschbar'

21.10.25 11:17 Uhr
Jungheinrich-Aktie legt zu - 'China beherrschbar' | finanzen.net

Die Aktien von Jungheinrich sind am Dienstag mit 31,38 Euro auf den höchsten Stand seit Ende August geklettert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jungheinrich AG
30,58 EUR 0,44 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt stiegen sie um 1,12 Prozent auf 30,60 Euro.

Jungheinrich hatte im Juli die Prognose gekappt, auch wegen der Konkurrenz aus China. Die Papiere waren daraufhin von über 41 Euro abgestürzt und hatten am vergangenen Freitag mit etwas über 28 Euro so wenig gekostet wie zuletzt Mitte April dieses Jahres.

Die Citigroup hält den Wettbewerbsdruck für den Staplerhersteller in China aber für beherrschbar, so die aktuelle Einschätzung der Analysten. Sie bekräftigten ihre Kaufempfehlung.

Bildquellen: Jungheinrich

Nachrichten zu Jungheinrich AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Jungheinrich AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Jungheinrich KaufenDZ BANK
01.10.2025Jungheinrich BuyWarburg Research
23.09.2025Jungheinrich BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2025Jungheinrich BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Jungheinrich OutperformBernstein Research
