Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Bayer BAY001 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460
Heute im Fokus
DAX über 24.000 Punkten -- US-Börsen etwas fester -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Rüstungswerte im Fokus
Top News
EUWAX Gold Core: Weil Ihnen die Stabilität im Portfolio wichtig ist EUWAX Gold Core: Weil Ihnen die Stabilität im Portfolio wichtig ist
Aufstieg setzt sich am Freitag fort: DAX nimmt erneut 24.000-Punkte-Hürde Aufstieg setzt sich am Freitag fort: DAX nimmt erneut 24.000-Punkte-Hürde
Jungheinrich passt wegen verzögerten Verkaufs der Russland-Tochter Prognose an

05.12.25 15:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Jungheinrich AG
35,02 EUR 0,02 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich hat seine Jahresprognose wegen der Verschiebung des Verkaufs der Tochter Lift Truck OOO an einen russischen Finanzinvestor angepasst. Durch die Verschiebung des Vollzuges würden Veräußerungseffekte, die das Ergebnis in Höhe von rund 30 Millionen Euro negativ beeinflussen, nunmehr im Jahr 2026 statt 2025 erwartet, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. An der Börse zeigte sich die Aktie wenig verändert.

Das Management erwartet nun einen Auftragseingang und einen Umsatz jeweils zwischen 5,4 und 5,6 Milliarden Euro. Zuvor stand hier jeweils eine Spanne von 5,3 bis 5,9 Milliarden Euro auf dem Zettel.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) taxiert das Management im Geschäftsjahr 2025 inzwischen auf 220 bis 260 Millionen Euro nach zuvor 160 bis 230 Millionen Euro. Das Management rechnet zudem mit einer entsprechenden operativen Marge (Ebit) in der Spanne von 4,1 Prozent bis 4,6 Prozent. Zuvor lautete die Prognose hier 3,1 Prozent bis 3,9 Prozent.

Das Ergebnis vor Steuern sieht der Vorstand jetzt bei 190 bis 230 Millionen Euro nach bisher 130 bis 200 Millionen Euro. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) soll zwischen 7 und 11 Prozent liegen, gegenüber zuvor 5 bis 9 Prozent.

Der freie Barmittelfluß soll den weiteren Angaben zufolge unverändert bei über 250 Millionen Euro liegen./err/men

Nachrichten zu Jungheinrich AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Jungheinrich AG

DatumRatingAnalyst
03.12.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
02.12.2025Jungheinrich BuyJefferies & Company Inc.
20.11.2025Jungheinrich OutperformBernstein Research
17.11.2025Jungheinrich BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
