Stühlerücken

Jungheinrich-Aktie im Plus: AR-Chef Rolf Najork verlässt Gremium zum Jahresende

19.11.25 14:26 Uhr
Jungheinrich-Aktie steigt: AR-Chef Najork geht zum Jahresende | finanzen.net

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats von Jungheinrich, Rolf Najork, wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025 aus dem Kontrollgremium ausscheiden.

Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, erfolgt der Schritt auf eigenen Wunsch und im gegenseitigen Einvernehmen. Hintergrund der Entscheidung Najorks seien abweichende Auffassungen über die künftige Zusammensetzung des Aufsichtsrates.

Die Jungheinrich-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,06 Prozent im Plus bei 32,28 Euro.

DOW JONES

