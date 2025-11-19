Jungheinrich-Aktie im Plus: AR-Chef Rolf Najork verlässt Gremium zum Jahresende
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats von Jungheinrich, Rolf Najork, wird mit Ablauf des 31. Dezember 2025 aus dem Kontrollgremium ausscheiden.
Werte in diesem Artikel
Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, erfolgt der Schritt auf eigenen Wunsch und im gegenseitigen Einvernehmen. Hintergrund der Entscheidung Najorks seien abweichende Auffassungen über die künftige Zusammensetzung des Aufsichtsrates.
Die Jungheinrich-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,06 Prozent im Plus bei 32,28 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Jungheinrich
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Jungheinrich
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Jungheinrich News
Bildquellen: Jungheinrich
Nachrichten zu Jungheinrich AG
Analysen zu Jungheinrich AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.2025
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2025
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.11.2025
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|12.11.2025
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.2025
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12.11.2025
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.11.2025
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|12.11.2025
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.11.2024
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.04.2022
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|01.04.2022
|Jungheinrich Neutral
|Citigroup Corp.
|17.01.2022
|Jungheinrich Equal-weight
|Morgan Stanley
|23.12.2021
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.11.2020
|Jungheinrich Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|22.10.2020
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|11.08.2020
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|03.08.2020
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|23.07.2020
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Jungheinrich AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen