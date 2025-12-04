Jefferies & Company Inc.

21:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach einem angepassten Jahresausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Anlass dazu sei der sich verzögernde Verkauf der Russland-Aktivitäten, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass der Deal nun Anfang 2026 über die Bühne geht. Es handele sich also nur um eine zeitliche Verschiebung mit letztlich neutraler Wirkung./rob/tih/men

