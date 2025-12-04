DAX 24.028 +0,6%ESt50 5.724 +0,1%MSCI World 4.419 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.578 +0,3%Bitcoin 76.607 -3,2%Euro 1,1642 +0,0%Öl 63,79 +0,7%Gold 4.197 -0,3%
Marktkap. 3,47 Mrd. EUR

KGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach einem angepassten Jahresausblick auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Ausstieg aus dem Russland-Geschäft werde nun erst 2026 erwartet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er passte daraufhin auch seine Schätzungen an für den Lagerausrüster. Der neue Mittelwert der Prognosespanne passe zu den Aussagen während der Telefonkonferenz zum dritten Quartal./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 18:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 18:21 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

