Jungheinrich Aktie
Marktkap. 3,47 Mrd. EURKGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach einem angepassten Jahresausblick auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Ausstieg aus dem Russland-Geschäft werde nun erst 2026 erwartet, schrieb Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er passte daraufhin auch seine Schätzungen an für den Lagerausrüster. Der neue Mittelwert der Prognosespanne passe zu den Aussagen während der Telefonkonferenz zum dritten Quartal./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 18:21 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 18:21 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Jungheinrich Outperform
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
34,24 €
|Abst. Kursziel*:
31,43%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
34,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,35%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Jungheinrich AG
|21:31
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|21:26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
