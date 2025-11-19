DAX 23.413 +1,1%ESt50 5.612 +1,3%MSCI World 4.273 +0,2%Top 10 Crypto 12,51 +0,4%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.999 +1,0%Euro 1,1517 -0,2%Öl 63,90 +0,4%Gold 4.042 -0,9%
Jungheinrich Aktie

32,58 EUR +0,38 EUR +1,18 %
STU
Marktkap. 3,26 Mrd. EUR

KGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993

ISIN DE0006219934

Symbol JGHAF

Bernstein Research

Jungheinrich Outperform

08:46 Uhr
Jungheinrich Outperform
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
32,58 EUR 0,38 EUR 1,18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Jungheinrich ist nun der europäische Intralogistik-Favorit des Analysten Philippe Lorrain. Der Kursrutsch im Sommer und die jüngste Seitwärtsphase böten eine gute Einstiegschance, schrieb er am Mittwochabend. Er sieht Jungheinrich explizit auch als gute Alternative für Kion-Anleger, da es dort weniger Luft nach oben gebe./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 20:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 20:09 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich Outperform

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
31,96 €		 Abst. Kursziel*:
40,80%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
32,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,12%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

08:46 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
17.11.25 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.25 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
12.11.25 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
12.11.25 Jungheinrich Buy Warburg Research
Nachrichten zu Jungheinrich AG

Dow Jones Stühlerücken Jungheinrich-Aktie im Plus: AR-Chef Rolf Najork verlässt Gremium zum Jahresende Jungheinrich-Aktie im Plus: AR-Chef Rolf Najork verlässt Gremium zum Jahresende
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Aufsichtsratsvorsitzender Rolf Najork scheidet zum 31.12.2025 aus dem Aufsichtsrat der Jungheinrich AG aus
finanzen.net MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Jungheinrich von vor 5 Jahren angefallen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX liegt zum Ende des Montagshandels im Minus
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 17.11.25
finanzen.net XETRA-Handel MDAX notiert mittags im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus
dpa-afx Jungheinrich-Aktie weiter erholt - Barclays lobt Marge
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
