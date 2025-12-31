DAX 25.094 -0,1%ESt50 5.911 -0,2%MSCI World 4.484 -0,1%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 77.036 -1,4%Euro 1,1678 +0,0%Öl 60,75 +0,6%Gold 4.427 -0,7%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Der niederländische Zahlungsdienstleister habe erhebliche Möglichkeiten, seine Marktanteile auszubauen, schrieb Sven Merkt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsätze könnten sich bis 2035 vervierfachen. Zu der Einstufung "Overweight" bekennt sich Analyst Merkt daher mit wachsender Überzeugung./rob/mf/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
1.850,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.462,80 €		 Abst. Kursziel*:
26,47%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.458,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,85%
Analyst Name:
Sven Merkt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.955,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

