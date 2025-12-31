Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 46,21 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Der niederländische Zahlungsdienstleister habe erhebliche Möglichkeiten, seine Marktanteile auszubauen, schrieb Sven Merkt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsätze könnten sich bis 2035 vervierfachen. Zu der Einstufung "Overweight" bekennt sich Analyst Merkt daher mit wachsender Überzeugung./rob/mf/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
1.850,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.462,80 €
|Abst. Kursziel*:
26,47%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.458,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,85%
|
Analyst Name:
Sven Merkt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.955,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
