Adyen BV Parts Sociales Overweight

11:36 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Der niederländische Zahlungsdienstleister habe erhebliche Möglichkeiten, seine Marktanteile auszubauen, schrieb Sven Merkt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsätze könnten sich bis 2035 vervierfachen. Zu der Einstufung "Overweight" bekennt sich Analyst Merkt daher mit wachsender Überzeugung./rob/mf/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT

