Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen fester -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TKMS führt Übernahmeverhandlungen mit GYNK -- BioNTech, Rheinmetall & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: DAX behauptet sich über 25.000-Punkte-Marke Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: DAX behauptet sich über 25.000-Punkte-Marke
BMW-Aktie erhält von Barclays Capital niedrigere Einstufung: Nun Underweight BMW-Aktie erhält von Barclays Capital niedrigere Einstufung: Nun Underweight
DAX-Rekord

Rheinmetall-Aktie im Rallymodus: Lohnt sich der Einstieg 2026 noch? - HENSOLDT, RENK, TKMS im Blick

09.01.26 09:30 Uhr
Rheinmetall treibt DAX-Rally an: Zeit für Einstieg? - HENSOLDT, RENK, TKMS im Blick

Rheinmetall legt einen Blitzstart ins Jahr 2026 hin und zieht den DAX auf Rekordniveau. Anleger fragen sich jetzt: Kommt nach dem Anstieg die nächste Chance oder droht eine Korrektur?

• Rüstungsaktien jüngst von Trump-Forderung angetrieben
• Rheinmetall-Aktie verhilft DAX zu neuen Höchstständen
• Kurzfristige Überhitzung möglich

Rheinmetall treibt den DAX auf Allzeithoch

Im noch jungen Börsenjahr 2026 zählt die Rheinmetall-Aktie zu den großen Gewinnern im DAX. Der deutsche Leitindex erreichte, nicht zuletzt dank Rheinmetall, erst kürzlich erstmals die Marke von über 25.000 Punkten. Seit Jahresbeginn sprang die Aktie via XETRA bereits um 18,58 Prozent nach oben.

Technische Kaufsignale, aber kurzfristig Überhitzung

Aus charttechnischer Sicht hat die Rheinmetall-Aktie zu Jahresanfang ein Ausrufezeichen gesetzt: Der vorherige Abwärtstrend ist Geschichte, nun dominiert ein dynamischer Aufwärtstrend. Besonders der Ausbruch über wichtige gleitende Durchschnitte wie die 200-Tage-Linie wertet die Fachpresse als Kaufsignal - kurzfristige Ziele um 1.850 Euro wurden bereits überschritten, das bisherige Allzeithoch bei knapp 2.000 Euro rückt erneut in Reichweite. Allerdings mahnen Analysten zur Vorsicht: Technische Indikatoren zeigen inzwischen eine überkaufte Lage an. Das heißt, kurzfristige Gewinnmitnahmen sind nicht ausgeschlossen. Stabile Unterstützungen sehen Experten rund um 1.800 Euro und im Bereich 1.659 bis 1.668 Euro.

Fundamentale Stärke gibt Rückenwind

Auch auf fundamentaler Ebene präsentiert sich Rheinmetall stark. Im letzten Quartal steigerte der Konzern seinen Umsatz um satte 13 Prozent auf rund 2,78 Milliarden Euro. Analystenschätzungen prognostizieren für 2025 ein Ergebnis je Aktie (EPS) von etwa 28,4 Euro. Als international aufgestellter Rüstungskonzern profitiert Rheinmetall besonders vom anhaltend hohen Verteidigungsbedarf in Europa und anderswo. Die Kombination aus politischer Unterstützung, steigenden Verteidigungsbudgets und hoher Visibilität der Aufträge lässt Experten für die nähere Zukunft weiteres Wachstum erwarten.

Krieg und Krisen als Kurstreiber - Risiken nicht vergessen

Der jüngste Kursanstieg wird auch vor dem Hintergrund internationaler Krisen gesehen: Der Ukraine-Krieg, zunehmende Spannungen in Venezuela und wachsende internationale Unsicherheiten führen zu steigenden Verteidigungsbudgets. Das schafft Rückenwind für Rüstungsfirmen wie Rheinmetall.

Erst am Donnerstag hatte US-Präsident dem Rüstungssektor mit seinem Ruf nach einer Erhöhung des Rüstungsetats kräftigen Aufschwung verliehen. Gleichzeitig hatte Trump angekündigt mehr Druck auf die Industrie ausüben zu wollen und bis auf weiteres Dividendenausschüttungen sowie Aktienrückkäufe zu verbieten.

Dennoch warnen Experten vor kurzem Aktionismus. Für langfristige Anleger bleibt der wesentliche Grund für ein Engagement die strukturelle Aufrüstungsdynamik und Rheinmetalls starke Marktstellung. Kurzfristige Rücksetzer durch Gewinnmitnahmen sind nach so schnellem Anstieg aber immer möglich.

So bewegen sich die Rüstungsaktien am Freitag

Nachdem es am Donnerstag stark nach oben gegangen war, sind am Freitag bei den Rüstungstiteln Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS gemischte Vorzeichen zu sehen. So geht es im XETRA-Handel für Rheinmetall zeitweise 1,00 Prozent auf 1.869,50 Euro nach oben, RENK-Papiere fallen derweil um 0,55 Prozent auf 63,32 Euro. Für HENSOLDT geht es 0,98 Prozent auf 87,20 Euro nach oben, während TKMS 1,71 Prozent auf 83,20 Euro zulegen kann.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

