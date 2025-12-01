DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -7,3%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.450 -4,5%Euro1,1608 +0,1%Öl63,60 +0,7%Gold4.240 +0,6%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Adyen auf 'Positive Catalyst Watch'

01.12.25 07:49 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Adyen B.V. Parts Sociales
1.335,80 EUR 1,40 EUR 0,10%
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen (Adyen BV Parts Sociales) mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande drückte den Papieren des Zahlungsabwicklers am Freitagabend zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf wegen seines kurzfristig besonders starken Optimismus für die Kursentwicklung. In seinem Branchenausblick 2026 sind sie der Favorit für den europäischen Payment-Bereich. Der Kapitalmarkttag habe die langfristige Anlagestory verbessert und der aktuelle Gegenwind flaue ab./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

DatumRatingAnalyst
08:01Adyen BV Parts Sociales OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Adyen BV Parts Sociales BuyDeutsche Bank AG
19.11.2025Adyen BV Parts Sociales BuyJefferies & Company Inc.
13.11.2025Adyen BV Parts Sociales BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025Adyen BV Parts Sociales OverweightJP Morgan Chase & Co.
