ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Adyen auf 'Positive Catalyst Watch'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen (Adyen BV Parts Sociales) mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande drückte den Papieren des Zahlungsabwicklers am Freitagabend zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf wegen seines kurzfristig besonders starken Optimismus für die Kursentwicklung. In seinem Branchenausblick 2026 sind sie der Favorit für den europäischen Payment-Bereich. Der Kapitalmarkttag habe die langfristige Anlagestory verbessert und der aktuelle Gegenwind flaue ab./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
Datum
Rating
Analyst
08:01
Adyen BV Parts Sociales Overweight
JP Morgan Chase & Co.
20.11.2025
Adyen BV Parts Sociales Buy
Deutsche Bank AG
19.11.2025
Adyen BV Parts Sociales Buy
Jefferies & Company Inc.
13.11.2025
Adyen BV Parts Sociales Buy
Deutsche Bank AG
12.11.2025
Adyen BV Parts Sociales Overweight
JP Morgan Chase & Co.
