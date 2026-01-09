Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 43,59 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Die Quartalszahlen großer US-Banken hätten wertvolle Daten zu Konsumententrends und Kreditkartennutzung geliefert, schrieb Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese würden den Trend und seine positive Sicht auf Adyen nicht verändern./niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 21:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 21:38 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.850,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.384,80 €
|Abst. Kursziel*:
33,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.383,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,71%
|
Analyst Name:
Hannes Leitner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.955,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|08.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
