Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Die Quartalszahlen großer US-Banken hätten wertvolle Daten zu Konsumententrends und Kreditkartennutzung geliefert, schrieb Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese würden den Trend und seine positive Sicht auf Adyen nicht verändern./niw/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 21:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 21:38 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
Analyst: Jefferies & Company Inc.
1.850,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*: 1.384,80 €
33,59%
Rating vorher:
Buy
Kurs aktuell: 1.383,60 €
33,71%
Analyst Name:
Hannes Leitner
KGV*: -
1.955,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

