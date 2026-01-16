DAX 24.685 -1,1%ESt50 5.872 -0,9%MSCI World 4.505 -0,1%Top 10 Crypto 12,09 -3,2%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.564 -2,4%Euro 1,1720 +0,6%Öl 63,55 -1,0%Gold 4.729 +1,2%
Marktkap. 43,91 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach dem Besuch der New Yorker Fachmesse NRF auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Bei seinem Besuch des Messestands von Adyen habe der Zahlungsdienstleister in puncto Produktlösungen und Präsenz einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:37 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
1.850,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.368,40 €		 Abst. Kursziel*:
35,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.365,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,53%
Analyst Name:
Hannes Leitner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.955,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

08:51 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight Barclays Capital
07.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight Barclays Capital
06.01.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

