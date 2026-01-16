Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
Marktkap. 43,91 Mrd. EURKGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4
ISIN NL0012969182
Symbol ADYYF
Adyen BV Parts Sociales Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach dem Besuch der New Yorker Fachmesse NRF auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Bei seinem Besuch des Messestands von Adyen habe der Zahlungsdienstleister in puncto Produktlösungen und Präsenz einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:37 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 18:37 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
1.850,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.368,40 €
|Abst. Kursziel*:
35,19%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.365,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,53%
|
Analyst Name:
Hannes Leitner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.955,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales
|08:51
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|09.02.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|14.07.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|11.02.21
|Adyen B.V. Parts Sociales Underweight
|Barclays Capital
|15.08.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.02.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.24
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.11.23
|Adyen B.V. Parts Sociales Hold
|Jefferies & Company Inc.