DAX24.846 +1,2%Est505.957 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,78 -2,8%Nas23.431 +0,9%Bitcoin75.757 -1,0%Euro1,1737 +0,4%Öl64,34 -1,5%Gold4.873 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Wall Street steigt -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Top News
GameStop-Aktie steigt: Chairman Ryan Cohen stockt Beteiligung deutlich auf GameStop-Aktie steigt: Chairman Ryan Cohen stockt Beteiligung deutlich auf
GE Aerospace-Aktie dennoch in Rot: Erwartungen in 2025 übertroffen GE Aerospace-Aktie dennoch in Rot: Erwartungen in 2025 übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

Verbot für Inhaltsstoffe in E-Zigaretten geplant

22.01.26 15:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Altria Inc.
52,24 EUR -0,07 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Philip Morris Inc.
143,52 EUR 1,28 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - In Elektrozigaretten soll eine Reihe von Inhaltsstoffen zum Schutz vor Gesundheitsrisiken verboten werden. Das Bundesernährungsministerium hat eine Verordnungsänderung auf den Weg gebracht, wonach 13 Aroma- und Kühlstoffe künftig nicht mehr verwendet werden dürfen, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. Zuerst berichteten "Business Insider" und "Welt" darüber.

Wer­bung

Neben abhängig machendem Nikotin enthalte der bei E-Zigaretten eingeatmete Dampf weitere gesundheitsgefährdende Stoffe, erläuterte der Sprecher. Basis der geplanten Neuregelung seien wissenschaftliche Stellungnahmen des Bundesinstituts für Risikobewertung. Als gesundheitsgefährdend stuft es demnach unter anderem das in vielen E-Liquids enthaltene Menthol ein, das bei anderen Zigaretten bereits seit 2020 EU-weit nicht mehr erlaubt ist.

Auch problematische Kühlstoffe

Als problematisch stuft das Bundesinstitut demnach auch den Effekt von Kühlstoffen ein. Denn Kältegefühl solle den Geschmack überdecken und erleichtere so den Einstieg ins Rauchen, erklärte das Ministerium. Der Entwurf für eine Änderung der Tabakerzeugnisverordnung ging nun in die Abstimmung in der Regierung, danach sollen Länder und Verbände Stellung nehmen können.

Der Konsum von Tabak und anderen nikotinhaltigen Stoffen stelle das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland dar, erläuterte der Sprecher - das gelte fürs Rauchen wie auch fürs "Vapen". Gerade Kinder und Jugendliche sollten erst gar nicht mit dem Rauchen und mit Nikotinkonsum beginnen./sam/DP/mis

In eigener Sache

Übrigens: Altria und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Altria

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Altria

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Altria Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Altria Inc.

DatumRatingAnalyst
02.04.2020Altria HoldJefferies & Company Inc.
12.07.2019Altria buyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2017Altria NeutralUBS AG
31.07.2017Altria BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.07.2017Altria Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.07.2019Altria buyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2017Altria BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.06.2016Altria Group BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
02.02.2015Altria Group BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.10.2014Altria Group BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
02.04.2020Altria HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2017Altria NeutralUBS AG
31.07.2017Altria Sector PerformRBC Capital Markets
09.08.2012Altria Group neutralCitigroup Corp.
26.07.2012Altria Group neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.03.2017Altria Group UnderperformRBC Capital Markets
27.04.2005Update UST Inc.: UnderperformGoldman Sachs
27.04.2005UST: UnderweightJP Morgan
24.01.2005UST: UnderweightJP Morgan

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Altria Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen