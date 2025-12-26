Freitagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter

Kursverlauf

Derzeit agieren die Anleger in New York vorsichtiger.

Am Freitag tendiert der S&P 500 um 17:56 Uhr via NYSE 0,05 Prozent tiefer bei 6.928,64 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 55,021 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,043 Prozent auf 6.935,02 Punkte an der Kurstafel, nach 6.932,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6.925,40 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.945,77 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,924 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 26.11.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.812,61 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor drei Monaten, am 26.09.2025, bei 6.643,70 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, bei 6.037,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 18,06 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6.945,77 Punkten. 4.835,04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Freeport-McMoRan (+ 2,95 Prozent auf 53,45 USD), Target (+ 1,63 Prozent auf 98,10 USD), NVIDIA (+ 1,41 Prozent auf 191,27 USD), Newmont (+ 1,18 Prozent auf 105,97 USD) und ServiceNow (+ 1,10 Prozent auf 154,27 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Moderna (-4,43 Prozent auf 31,30 USD), Royal Caribbean Cruises (-2,79 Prozent auf 285,90 USD), Norwegian Cruise Line (-2,76 Prozent auf 22,53 USD), Altria (-2,38 Prozent auf 57,58 USD) und Brown-Forman B (-2,21 Prozent auf 26,30 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 13.817.335 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,893 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

2025 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 1.200,00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

