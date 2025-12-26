DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.633 +0,1%Bitcoin74.124 +0,1%Euro1,1772 -0,1%Öl60,95 -2,1%Gold4.534 +1,2%
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Index-Performance

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 nachmittags schwächer

26.12.25 20:02 Uhr
Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 nachmittags schwächer | finanzen.net

Derzeit halten sich die Börsianer in New York zurück.

Um 20:00 Uhr tendiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,02 Prozent leichter bei 6.930,89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 55,021 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,043 Prozent stärker bei 6.935,02 Punkten, nach 6.932,05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.945,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.921,60 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0,957 Prozent. Vor einem Monat, am 26.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6.812,61 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 26.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.643,70 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 26.12.2024, bei 6.037,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 18,10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6.945,77 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.835,04 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Freeport-McMoRan (+ 2,19 Prozent auf 53,06 USD), Target (+ 2,18 Prozent auf 98,63 USD), NVIDIA (+ 1,63 Prozent auf 191,69 USD), Take Two (+ 1,55 Prozent auf 255,50 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 1,34 Prozent auf 11,37 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Moderna (-4,24 Prozent auf 31,36 USD), Royal Caribbean Cruises (-3,25 Prozent auf 284,57 USD), Brown-Forman B (-2,90 Prozent auf 26,11 USD), Norwegian Cruise Line (-2,55 Prozent auf 22,58 USD) und Altria (-2,40 Prozent auf 57,57 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 17.727.649 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,893 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Redaktion finanzen.net

