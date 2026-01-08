Stabiles Wachstum

Der Softwareanbieter TeamViewer hat 2025 sein Umsatzziel erreicht.

Basierend auf vorläufigen Analysen lag der Pro-forma-Umatz bei rund 767 Millionen Euro, was einem währungsbereinigten Wachstum von rund fünf Prozent entspreche, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Freitag in Göppingen mitteilte. Das Management hatte sich zuletzt das "untere Ende der Spanne" von 766 bis 785 Millionen Euro vorgenommen. Analysten hatten rund 777 Millionen Euro erwartet. Der IFRS-Umsatz lag bei rund 747 Millionen Euro. Die Prognose für die bereinigte operative Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 44 Prozent für 2025 bleibe unverändert.

Als Grund für die Umsatzentwicklung führt das Management ein anhaltend starkes Enterprise-Geschäft an. Zudem hätten zwei Vertragsabschlüsse mit einem Gesamtwert von rund 10 Millionen Euro beigetragen.

Weitere vorläufige Geschäftszahlen für 2025 will TeamViewer am 10. Februar veröffentlichen.

So reagiert die Aktie

Die Aktien von TeamViewer ziehen am Freitag deutlich an. Gut an kommen die vorgelegten Eckdaten für 2025. Die Papiere werden zeitweise zu 5,91 Euro gehandelt, was im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs ein Plus von 2,96 Prozent darstellt. Damit nimmt die Stabilisierung der Aktien ihren Lauf, nachdem sie im November mit 5,38 Euro ihr Rekordtief erreicht hatten.

dpa-AFX