TeamViewer Neutral

13:06 Uhr

TeamViewer

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer fast halbiert von 12,00 auf 6,50 Euro, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Dienstagabend in seiner Nachbetrachtung der jüngsten Quartalszahlen an. Er dämpfte dabei insbesondere seine Wachstumserwartungen an die übernommene 1E. Aber im Kerngeschäft des Anbieters von Fernwartungssoftware wartet er auf Besserung./ag/gl

