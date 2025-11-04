DAX 23.887 -0,3%ESt50 5.641 -0,3%MSCI World 4.342 -0,1%Top 10 Crypto 13,91 +0,8%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 89.296 +0,9%Euro 1,1494 +0,1%Öl 64,27 -0,1%Gold 3.974 +1,1%
Heute im Fokus
DAX unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Gewinn -- Aurora Cannabis, BASF, Rheinmetall & Co., AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Siemens Energy-Aktie gerät nach neuem Rekordhoch unter Druck
adidas-Aktie: Kurs fällt auf 52-Wochen-Tief trotz angehobener Jahresprognose
TeamViewer Aktie

TeamViewer Aktien-Sparplan
5,93 EUR -0,17 EUR -2,71 %
STU
Marktkap. 977,9 Mio. EUR

KGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90

ISIN DE000A2YN900

Symbol TMVWF

Goldman Sachs Group Inc.

TeamViewer Neutral

13:06 Uhr
TeamViewer Neutral
TeamViewer
5,93 EUR -0,17 EUR -2,71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer fast halbiert von 12,00 auf 6,50 Euro, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Dienstagabend in seiner Nachbetrachtung der jüngsten Quartalszahlen an. Er dämpfte dabei insbesondere seine Wachstumserwartungen an die übernommene 1E. Aber im Kerngeschäft des Anbieters von Fernwartungssoftware wartet er auf Besserung./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TeamViewer Neutral

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
6,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
5,91 €		 Abst. Kursziel*:
10,08%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
5,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,70%
Analyst Name:
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

13:06 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 TeamViewer Overweight Barclays Capital
23.10.25 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
22.10.25 TeamViewer Halten DZ BANK
mehr Analysen

