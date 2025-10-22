TeamViewer Aktie
Marktkap. 1,33 Mrd. EURKGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
TeamViewer Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer nach vorläufigen Quartalszahlen von 12,00 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dem soliden Wachstum im Kerngeschäft des Spezialisten für Fernwartungs-Software stehe eine deutlich schwächere Entwicklung bei der übernommenen 1E gegenüber, schrieb Gianmarco Conti in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TeamViewer Hold
|Unternehmen:
TeamViewer
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
6,63 €
|Abst. Kursziel*:
13,12%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
6,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,38%
|
Analyst Name:
Gianmarco Conti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TeamViewer
|10:51
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|TeamViewer Halten
|DZ BANK
|22.10.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
