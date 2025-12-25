TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Lukrativer TeamViewer-Einstieg?

Anleger, die vor Jahren in TeamViewer-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 25.12.2024 wurde das TeamViewer-Papier an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 9,47 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.055,966 TeamViewer-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 5,89 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.214,36 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37,86 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von TeamViewer belief sich zuletzt auf 923,75 Mio. Euro. Die Erstnotiz des TeamViewer-Anteils fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das TeamViewer-Papier bei 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net