DAX 23.837 +0,3%ESt50 5.668 +0,3%MSCI World 4.396 -0,1%Top 10 Crypto 11,54 -7,3%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 74.450 -4,5%Euro 1,1608 +0,1%Öl 63,60 +0,7%Gold 4.240 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 Airbus 938914 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor Wechsel an AR-Spitze -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Goldpreis: Höchster Stand seit sechs Wochen Goldpreis: Höchster Stand seit sechs Wochen
Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TeamViewer Aktie

Kaufen
Verkaufen
TeamViewer Aktien-Sparplan
5,74 EUR -0,02 EUR -0,26 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 906,48 Mio. EUR

KGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2YN90

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2YN900

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TMVWF

JP Morgan Chase & Co.

TeamViewer Neutral

08:01 Uhr
TeamViewer Neutral
Aktie in diesem Artikel
TeamViewer
5,74 EUR -0,02 EUR -0,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer von 15 auf 7,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Toby Ogg verwies in seinem Rückblick vom Freitagabend darauf, dass sich die Umsatzdynamik im vergangenen Quartal deutlich verringert habe. Zudem habe der Softwarekonzern das Ziel für den Umschlag von Gewinnen in Barmittel gesenkt. Ogg kappte seine Wachstumsprognose für 2026 sowie die Schätzung für den Barmittelzufluss (FCF)./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 19:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 19:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TeamViewer Neutral

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
5,76 €		 Abst. Kursziel*:
30,10%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
5,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,78%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

08:01 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 TeamViewer Overweight Barclays Capital
23.10.25 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu TeamViewer

dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Teamviewer auf 7,50 Euro - 'Neutral'
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet den Freitagshandel im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester
finanzen.net TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker
finanzen.net TecDAX aktuell: Anleger lassen TecDAX am Freitagnachmittag steigen
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX fester
finanzen.net Freundlicher Handel: Das macht der MDAX mittags
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX mittags im Plus
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
TeamViewer zu myNews hinzufügen