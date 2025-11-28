TeamViewer Aktie
Marktkap. 906,48 Mio. EURKGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
TeamViewer Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer von 15 auf 7,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Toby Ogg verwies in seinem Rückblick vom Freitagabend darauf, dass sich die Umsatzdynamik im vergangenen Quartal deutlich verringert habe. Zudem habe der Softwarekonzern das Ziel für den Umschlag von Gewinnen in Barmittel gesenkt. Ogg kappte seine Wachstumsprognose für 2026 sowie die Schätzung für den Barmittelzufluss (FCF)./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 19:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 19:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TeamViewer Neutral
|Unternehmen:
TeamViewer
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
5,76 €
|Abst. Kursziel*:
30,10%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
5,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,78%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TeamViewer
|08:01
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|TeamViewer Overweight
|Barclays Capital
|29.07.25
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|29.07.25
|TeamViewer Outperform
|RBC Capital Markets
|20.06.25
|TeamViewer Buy
|Warburg Research
|07.05.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.02.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.24
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.23
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.11.23
|TeamViewer Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|TeamViewer Halten
|DZ BANK