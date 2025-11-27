E.ON Aktie
Marktkap. 40,57 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die negative Kursreaktion auf einen "Handelsblatt"-Artikel sei übertrieben, schrieb Peter Crampton am Donnerstagnachmittag. Darin wurde berichtet, dass einige Netzbetreiber die vom Staat bezuschusste Senkung der Netzentgelte nicht an ihre Kunden weitergegeben hätten. Dabei sei Westnetz von Eon explizit genannt worden, so Crampton. Aus seiner Sicht wird gerne negativ über Versorger berichtet. Die Stromrechnungen der Verbraucher setzten sich aus vielen Komponenten zusammen. Netzentgelte seien der kleinste Faktor./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 14:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 14:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: E.ON
Zusammenfassung: E.ON Equal Weight
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
15,28 €
|Abst. Kursziel*:
4,71%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
15,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,92%
|
Analyst Name:
Peter Crampton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
