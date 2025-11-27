DAX 23.746 -0,1%ESt50 5.648 -0,1%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,38 -1,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.731 +0,1%Euro 1,1571 -0,2%Öl 63,55 +0,3%Gold 4.163 +0,1%
E.ON Aktie

E.ON Aktien-Sparplan
15,25 EUR -0,06 EUR -0,39 %
STU
Marktkap. 40,57 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99

ISIN DE000ENAG999

Symbol ENAKF

Barclays Capital

EON SE Equal Weight

09:06 Uhr
EON SE Equal Weight
E.ON SE
15,25 EUR -0,06 EUR -0,39%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die negative Kursreaktion auf einen "Handelsblatt"-Artikel sei übertrieben, schrieb Peter Crampton am Donnerstagnachmittag. Darin wurde berichtet, dass einige Netzbetreiber die vom Staat bezuschusste Senkung der Netzentgelte nicht an ihre Kunden weitergegeben hätten. Dabei sei Westnetz von Eon explizit genannt worden, so Crampton. Aus seiner Sicht wird gerne negativ über Versorger berichtet. Die Stromrechnungen der Verbraucher setzten sich aus vielen Komponenten zusammen. Netzentgelte seien der kleinste Faktor./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 14:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 14:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON Equal Weight

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
15,28 €		 Abst. Kursziel*:
4,71%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
15,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,92%
Analyst Name:
Peter Crampton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

