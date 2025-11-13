DAX24.243 -0,6%Est505.785 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,90 +2,1%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.565 +1,1%Euro1,1619 +0,2%Öl63,21 +0,9%Gold4.235 +0,9%
Goldman Sachs Group Inc.: Buy für EON SE-Aktie

13.11.25 14:19 Uhr
Goldman Sachs Group Inc.: Buy für EON SE-Aktie

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des EON SE-Papiers durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Alberto Gandolfi.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
15,25 EUR -0,26 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 20 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Zwischenbericht habe das Management zwei regulatorische Rückschläge angesprochen, mit wohl enttäuschenden Auswirkungen auf die gewährte Erlösobergrenze, schrieb Alberto Gandolfi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen entsprechend nach unten an. Die Essener könnten Investitionen zurückfahren, allerdings könnte gleichzeitig der Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre steigen. Ein Aktienrückkauf wäre dann der Silberstreif am Horizont, auch wenn generell ein starker operativer Kurs der bevorzugte Weg wäre.

Aktienbewertung im Detail: Die EON SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 14:03 Uhr 1,9 Prozent auf 15,16 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 22,03 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 2.536.946 EON SE-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 39,9 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q4 2025 werden von Experten am 18.03.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
14:31EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14:26EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14:16EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14:16EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14:11EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025EON SE HaltenDZ BANK
12.11.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
12.11.2025EON SE HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025EON SE Sector PerformRBC Capital Markets
30.10.2025EON SE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley
11.05.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

