Goldman Sachs Group Inc.: Buy für EON SE-Aktie

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des EON SE-Papiers durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Alberto Gandolfi.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 20 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Zwischenbericht habe das Management zwei regulatorische Rückschläge angesprochen, mit wohl enttäuschenden Auswirkungen auf die gewährte Erlösobergrenze, schrieb Alberto Gandolfi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen entsprechend nach unten an. Die Essener könnten Investitionen zurückfahren, allerdings könnte gleichzeitig der Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre steigen. Ein Aktienrückkauf wäre dann der Silberstreif am Horizont, auch wenn generell ein starker operativer Kurs der bevorzugte Weg wäre.

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 14:03 Uhr 1,9 Prozent auf 15,16 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 22,03 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 2.536.946 EON SE-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2025 um 39,9 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q4 2025 werden von Experten am 18.03.2026 erwartet.

