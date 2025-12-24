Optimismus in Paris: Börsianer lassen CAC 40 mittags steigen

CAC 40-Performance im Blick

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,21 Prozent fester bei 8.120,48 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,454 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,067 Prozent fester bei 8.109,30 Punkten, nach 8.103,85 Punkten am Vortag.

Bei 8.109,24 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8.135,71 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 0,185 Prozent zurück. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 24.11.2025, bei 7.959,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7.827,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, stand der CAC 40 bei 7.282,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,83 Prozent nach oben. Bei 8.314,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. 6.763,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 weist die Crédit Agricole-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 0 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 309,850 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Die Worldline SA-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

