Zuversicht in Paris: CAC 40 beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen

Index-Bewegung

Wie bereits am Vortag richtet sich der CAC 40 auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,11 Prozent fester bei 8.112,59 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,454 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,067 Prozent stärker bei 8.109,30 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8.103,85 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 8.135,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8.109,30 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,282 Prozent. Vor einem Monat, am 24.11.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7.959,67 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 24.09.2025, den Wert von 7.827,45 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 24.12.2024, den Stand von 7.282,69 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,72 Prozent zu. Bei 8.314,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.763,76 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Crédit Agricole-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 0 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 309,850 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,93 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net