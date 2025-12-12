DAX 24.186 -0,5%ESt50 5.721 -0,6%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 12,00 +2,8%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.450 +1,7%Euro 1,1728 -0,1%Öl 61,40 +0,3%Gold 4.344 +1,0%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

630,10 EUR +5,90 EUR +0,95 %
STU
588,90 CHF +4,85 CHF +0,83 %
BRX
Marktkap. 308,27 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Hold" belassen. Timing und Ausmaß des nächsten Aufschwungs der Luxusbranche seien Kern aktueller Debatten, schrieb Nick Anderson am Freitagnachmittag. Aus seiner Sicht sei vor allem Letzteres entscheidend. Seine pessimistische Einschätzung, dass das Wachstum im nächsten Zyklus im historischen Vergleich eher moderat ausfallen dürfte, stoße aber auf wenig Gegenliebe. Überraschend wenig werde zuletzt über LVMH gesprochen. Im Fokus des Interesses stünden Richemont, Kering und Hermes./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 16:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
570,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
626,80 €		 Abst. Kursziel*:
-9,06%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
630,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,54%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
622,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

08:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
11.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
11.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

finanzen.net Minuszeichen in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung im Minus
finanzen.net Freundlicher Handel: CAC 40 am Nachmittag im Aufwind
finanzen.net Optimismus in Paris: Gewinne im CAC 40
finanzen.net Börse Paris in Grün: CAC 40 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen
finanzen.net Börse Paris: CAC 40 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester
finanzen.net Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag stärker
finanzen.net Freundlicher Handel in Paris: So steht der CAC 40 aktuell
finanzen.net Schwache Performance in Paris: CAC 40 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH and Gucci
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH
Business Times Europe: Stocks end higher as LVMH drives luxury rally
Business Times LVMH surges to biggest daily jump in 20 years as China demand sparks US$80 billion luxury rally
Business Times LVMH returns to growth with fashion unit proving resilient
Financial Times LVMH shares surge 13% as luxury leader returns to growth
Business Times LVMH bets on South Korea to spur growth on US, China uncertainty
Benzinga Luxury Labels Lose Their Luster Amid Changing Vibes, Gucci Sales Plunge 25% and LVMH Disappoints
