LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 308,27 Mrd. EURKGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Hold" belassen. Timing und Ausmaß des nächsten Aufschwungs der Luxusbranche seien Kern aktueller Debatten, schrieb Nick Anderson am Freitagnachmittag. Aus seiner Sicht sei vor allem Letzteres entscheidend. Seine pessimistische Einschätzung, dass das Wachstum im nächsten Zyklus im historischen Vergleich eher moderat ausfallen dürfte, stoße aber auf wenig Gegenliebe. Überraschend wenig werde zuletzt über LVMH gesprochen. Im Fokus des Interesses stünden Richemont, Kering und Hermes./ag/zb
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
570,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
626,80 €
|Abst. Kursziel*:
-9,06%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
630,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,54%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
622,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
