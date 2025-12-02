Personalie

Die Modesparte des Luxusgüterkonzerns LVMH bekommt einen neuen Chef.

Wie das französische Unternehmen LVMH mitteilte, hat es Pietro Beccari zum Chairman und CEO der Fashion Group ernannt, die Marken wie Celine, Givenchy, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs , Patou, Pucci und Rossimoda umfasst. Beccari folgt auf Sidney Toledano, der nach mehr als drei Jahrzehnten bei LVMH seinen Rücktritt erklärt hat. Die Berufung wird zum 1. Januar wirksam.

Die LVMH-Aktie gewinnt in Paris zeitweise 1,19 Prozent auf 644,80 Euro.

