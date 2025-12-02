LVMH-Aktie mit Plus: Neuer Chef für Modesparte
Die Modesparte des Luxusgüterkonzerns LVMH bekommt einen neuen Chef.
Werte in diesem Artikel
Wie das französische Unternehmen LVMH mitteilte, hat es Pietro Beccari zum Chairman und CEO der Fashion Group ernannt, die Marken wie Celine, Givenchy, Kenzo, Loewe, Marc Jacobs, Patou, Pucci und Rossimoda umfasst. Beccari folgt auf Sidney Toledano, der nach mehr als drei Jahrzehnten bei LVMH seinen Rücktritt erklärt hat. Die Berufung wird zum 1. Januar wirksam.
Die LVMH-Aktie gewinnt in Paris zeitweise 1,19 Prozent auf 644,80 Euro.
DOW JONES
Weitere LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton News
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
