DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen rot -- Bundestag plant Rüstungspaket in Rekordhöhe -- thyssenkrupp erwartet rote Zahlen -- NVIDIA darf bestimmte Chips nach China exportieren
JOST Werke-Aktie fällt: Großaktionär platziert Anteile und steigt aus
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Marktkap. 310,05 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

RBC Capital Markets

08:56 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 650 Euro auf "Outperform" belassen. LVMH gehört 2026 zu seinen Favoriten, wie Piral Dadhania am Dienstag in seinem Ausblick für Luxuskonzerne und Premiummarken schrieb. Der Optimismus für eine Erholung im Luxus-Bereich sei inzwischen in den Markterwartungen angekommen. Kostendisziplin rücke nun mehr in den Fokus./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
650,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
625,00 €		 Abst. Kursziel*:
4,00%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
621,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,65%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
620,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

02.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
01.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
04.11.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

finanzen.net Schwacher Handel: CAC 40 gibt zum Ende des Montagshandels nach
finanzen.net Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 am Nachmittag schwächer
finanzen.net Schwacher Wochentag in Paris: So performt der CAC 40 aktuell
finanzen.net Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Schwacher Handel in Paris: CAC 40 beendet den Handel in der Verlustzone
finanzen.net Zuversicht in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 am Freitagnachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Paris: So bewegt sich der CAC 40 mittags
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 liegt zum Handelsstart im Plus
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH and Gucci
Business Times Europe: Stocks end higher as LVMH drives luxury rally
Business Times LVMH surges to biggest daily jump in 20 years as China demand sparks US$80 billion luxury rally
Business Times LVMH returns to growth with fashion unit proving resilient
Financial Times LVMH shares surge 13% as luxury leader returns to growth
Business Times LVMH bets on South Korea to spur growth on US, China uncertainty
Benzinga Luxury Labels Lose Their Luster Amid Changing Vibes, Gucci Sales Plunge 25% and LVMH Disappoints
