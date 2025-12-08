LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 310,05 Mrd. EURKGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 650 Euro auf "Outperform" belassen. LVMH gehört 2026 zu seinen Favoriten, wie Piral Dadhania am Dienstag in seinem Ausblick für Luxuskonzerne und Premiummarken schrieb. Der Optimismus für eine Erholung im Luxus-Bereich sei inzwischen in den Markterwartungen angekommen. Kostendisziplin rücke nun mehr in den Fokus./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
650,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
625,00 €
|Abst. Kursziel*:
4,00%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
621,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,65%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
620,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
