RBC Capital Markets

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 575 auf 650 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei LVMH hob er seine Prognosen leicht an, sieht sich aber fünf Prozent unter dem Ergebniskonsens./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST

