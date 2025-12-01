DAX 23.589 -1,0%ESt50 5.667 +0,0%MSCI World 4.376 +0,0%Top 10 Crypto 11,58 +0,9%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 75.087 +1,0%Euro 1,1610 +0,0%Öl 63,25 -0,1%Gold 4.213 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Apple setzt bei KI auf Google-Manager -- Bilfinger will noch schneller wachsen
Top News
Was verbirgt sich hinter Multi-Asset-ETFs und lohnen sie sich überhaupt? Was verbirgt sich hinter Multi-Asset-ETFs und lohnen sie sich überhaupt?
Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
636,20 EUR -6,70 EUR -1,04 %
STU
591,49 CHF -1,14 CHF -0,19 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 313,7 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853292

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LVMHF

RBC Capital Markets

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

08:01 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
636,20 EUR -6,70 EUR -1,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 575 auf 650 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei LVMH hob er seine Prognosen leicht an, sieht sich aber fünf Prozent unter dem Ergebniskonsens./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
650,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
639,20 €		 Abst. Kursziel*:
1,69%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
636,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,17%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
620,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

01.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
04.11.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
20.10.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: ASML, Adyen, LVMH, LEG Immobilien und Air-FranceKLM. Stocks in Action: ASML, Adyen, LVMH, LEG Immobilien und Air-FranceKLM.
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 01.12.25
finanzen.net Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich am Mittag schwächer
finanzen.net CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie
finanzen.net Starker Wochentag in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich fester
finanzen.net Optimismus in Paris: So performt der CAC 40 am Nachmittag
finanzen.net Gewinne in Paris: CAC 40 zeigt sich am Mittag fester
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt LVMH auf 'Positive Catalyst Watch' - Hebt Ziel an
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH and Gucci
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH
Business Times Europe: Stocks end higher as LVMH drives luxury rally
Business Times LVMH surges to biggest daily jump in 20 years as China demand sparks US$80 billion luxury rally
Business Times LVMH returns to growth with fashion unit proving resilient
Financial Times LVMH shares surge 13% as luxury leader returns to growth
Business Times LVMH bets on South Korea to spur growth on US, China uncertainty
Benzinga Luxury Labels Lose Their Luster Amid Changing Vibes, Gucci Sales Plunge 25% and LVMH Disappoints
RSS Feed
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. zu myNews hinzufügen