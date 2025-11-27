DAX 23.743 -0,1%ESt50 5.651 +0,0%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,46 -0,6%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 79.196 +0,7%Euro 1,1571 -0,2%Öl 63,50 +0,2%Gold 4.167 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
Top News
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagvormittag am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagvormittag am Rohstoffmarkt
Aktien von Apple, Microsoft & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im dritten Quartal 2025 im Depot Aktien von Apple, Microsoft & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im dritten Quartal 2025 im Depot
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

632,10 EUR +5,50 EUR +0,88 %
STU
588,83 CHF +2,81 CHF +0,48 %
BRX
Marktkap. 308,71 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292

ISIN FR0000121014

Symbol LVMHF

JP Morgan Chase & Co.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

08:01 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
632,10 EUR 5,50 EUR 0,88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat der Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit unterstrich Chiara Battistini in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick ihre positiven Geschäftserwartungen für das kommende Jahr. Das Kursziel hob sie von 545 auf 610 Euro an, beließ die Einstufung aber auf "Neutral". Nach dem harten Jahr 2024 und dem volatilen Folgejahr erwartet sie 2026 eine Stabilisierung des Sektors und eine Rückkehr zu Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was unter dem historischen Durchschnitt liege. Das schwierige Umfeld dürfte für weiterhin unterschiedliche Geschäftsentwicklungen sorgen. Battistini favorisiert Richemont, sieht Brunello Cucinelli, Prada und Zegna Group weiter positiv und stufte Moncler sowie Salvatore Ferragamo hoch. Vorsichtiger bleibt sie bei Kering und Swatch und stufte Burberry ab. Bei LVMH sei das Potenzial nach dem jüngsten Kursanstieg begrenzt, und die Schätzungen für 2026 und 2027 preisten schon ein stabileres Umfeld ein./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

Unternehmen:

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
610,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
627,80 €		 Abst. Kursziel*:
-2,84%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
632,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,50%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
603,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

