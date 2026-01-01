DAX aktuell

Der DAX dürfte seine Rekordjagd am Dienstag fortsetzen. Nach dem gestrigen Allzeithoch bei über 25.400 Punkten blicken Anleger nun gespannt auf den Start der US-Berichtssaison.

Der DAX dürfte seinen Rekordkurs am Dienstag mit kleinen Gewinnen fortsetzen.

Der jüngste DAX-Rekord

Erst tags zuvor hatte der DAX bei 25.421,42 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.405,34 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Vorgaben aus den USA positiv

Positiven Einfluss haben die Vorgaben aus New York. Anleger hatten dort am Vorabend die erste Nervosität wegen erneuter Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank Fed abgelegt und den Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 letztlich auch noch eine Fortsetzung der Rekordjagd ermöglicht.

US-Banken läuten Berichtssaison ein

Zur nächsten Belastungsprobe für die Weltbörsen könnte die anstehende Saison der Unternehmensberichte werden, die am Dienstag im US-Bankensektor von JPMorgan eingeleitet wird. Laut dem Anlagestrategen Ulrich Stephan von der Deutschen Bank dürfte die Berichtssaison richtungsweisend für den Ausblick auf das Jahr 2026 sein. Die Erwartungen seien moderat.

