DAX 24.130 -0,1%ESt50 5.708 -0,2%MSCI World 4.427 +0,1%Top 10 Crypto 12,01 -4,4%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.177 -1,9%Euro 1,1693 +0,0%Öl 61,88 -1,0%Gold 4.213 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Oracle übertrifft Erwartungen beim Gewinn - Umsatz enttäuscht -- EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Rücksetzer bei der EOS-Aktie: Markt reagiert mit leichten Gewinnmitnahmen bei Electro Optic Sytems-Rally Rücksetzer bei der EOS-Aktie: Markt reagiert mit leichten Gewinnmitnahmen bei Electro Optic Sytems-Rally
Trotz hoher Inflation: US-Notenbank senkt erneut den Leitzins - Konjunkturprognose angehoben Trotz hoher Inflation: US-Notenbank senkt erneut den Leitzins - Konjunkturprognose angehoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
621,60 EUR -3,10 EUR -0,50 %
STU
573,95 CHF -3,94 CHF -0,68 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 304,22 Mrd. EUR

KGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853292

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LVMHF

JP Morgan Chase & Co.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

08:01 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
621,60 EUR -3,10 EUR -0,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 610 Euro auf "Neutral" belassen. Nach ihrem jüngsten Ausblick auf 2026 kommentierte Analystin Chiara Battistini am Mittwochabend nun das bisherige Weihnachtsgeschäft der europäischen Luxuswarenbranche. Wachstumsdynamik und Markentrends entsprächen den Signalen aus der Berichtssaison. Schmuckmarken, mit Ausnahme von Tiffany, zeigten solide Outperformance - gerade Cartier. Bei Mode und Lederwaren seien die Trends von Ferragamo, Marken der Zegna Group, Moncler und Miu Miu solide. Gucci, Burberry, YSL und Loewe seien weniger gefragt./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
610,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
619,70 €		 Abst. Kursziel*:
-1,57%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
621,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,87%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
620,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

08:01 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
01.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

finanzen.net LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Schwacher Handel: CAC 40 fällt zum Start
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 sackt am Nachmittag ab
finanzen.net Minuszeichen in Paris: CAC 40 verliert mittags
finanzen.net Gewinne in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Schwacher Handel: CAC 40 gibt zum Ende des Montagshandels nach
finanzen.net Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 am Nachmittag schwächer
finanzen.net Schwacher Wochentag in Paris: So performt der CAC 40 aktuell
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH
Business Times Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH and Gucci
Business Times Europe: Stocks end higher as LVMH drives luxury rally
Business Times LVMH surges to biggest daily jump in 20 years as China demand sparks US$80 billion luxury rally
Business Times LVMH returns to growth with fashion unit proving resilient
Financial Times LVMH shares surge 13% as luxury leader returns to growth
Business Times LVMH bets on South Korea to spur growth on US, China uncertainty
Benzinga Luxury Labels Lose Their Luster Amid Changing Vibes, Gucci Sales Plunge 25% and LVMH Disappoints
RSS Feed
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. zu myNews hinzufügen