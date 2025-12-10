LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 304,22 Mrd. EURKGV 25,29 Div. Rendite 2,05%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 610 Euro auf "Neutral" belassen. Nach ihrem jüngsten Ausblick auf 2026 kommentierte Analystin Chiara Battistini am Mittwochabend nun das bisherige Weihnachtsgeschäft der europäischen Luxuswarenbranche. Wachstumsdynamik und Markentrends entsprächen den Signalen aus der Berichtssaison. Schmuckmarken, mit Ausnahme von Tiffany, zeigten solide Outperformance - gerade Cartier. Bei Mode und Lederwaren seien die Trends von Ferragamo, Marken der Zegna Group, Moncler und Miu Miu solide. Gucci, Burberry, YSL und Loewe seien weniger gefragt./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 21:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
610,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
619,70 €
|Abst. Kursziel*:
-1,57%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
621,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,87%
|
Analyst Name:
Chiara Battistini
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
620,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|01.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
