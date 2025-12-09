DAX 24.339 +0,2%ESt50 5.773 +0,3%MSCI World 4.449 +0,1%Top 10 Crypto 12,41 +2,2%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.786 +0,0%Euro 1,1727 -0,1%Öl 61,16 -0,6%Gold 4.339 +1,4%
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

30,89 EUR -0,12 EUR -0,37 %
XETRA
27,00 GBP -0,07 GBP -0,25 %
LSE
Marktkap. 176,88 Mrd. EUR

KGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

Barclays Capital

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

12:11 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Shell (ex Royal Dutch Shell)
30,89 EUR -0,12 EUR -0,37%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Befürchtungen des Marktes hinsichtlich einer Ölschwemme im Jahr 2026 halte sie für unbegründet, schrieb Lydia Rainforth am Donnerstagabend in ihrem Branchenkommentar. Die weltweite Ölnachfrage werde weiterhin unterschätzt, während sich das Wachstum des Nicht-OPEC-Angebots ab dem kommenden Jahr deutlich verlangsamen sollte. Da der Fokus nun wieder auf dem traditionellen Geschäft liege, seien die Ölkonzerne gut positioniert, um von einer Erholung der Ölpreise zu profitieren./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 18:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,98 £		 Abst. Kursziel*:
48,26%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,00 £		 Abst. Kursziel aktuell:
48,13%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,42 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

12:11 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
10:11 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.12.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
03.11.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

finanzen.net FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr verdient
wikifolio Wochenschwerpunkt - Treibstoff der digitalen Revolution
finanzen.net FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt
finanzen.net FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren abgeworfen
Business Times Filipino typhoon survivors sue Shell over climate change
Financial Times Inside the failed green revolutions at BP and Shell
Financial Times Inside the failed green revolutions at BP and Shell
BBC Shell facing first UK legal claim over climate impacts of fossil fuels
BBC Shell facing first UK legal claim over climate impacts of fossil fuels
Zacks Shell Eyes LLOG Deal to Strengthen Its Gulf of America Portfolio
Business Times Shell resumes Indonesian sales after restrictions curbed supply
Zacks Shell (SHEL) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
