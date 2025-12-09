Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 176,88 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Befürchtungen des Marktes hinsichtlich einer Ölschwemme im Jahr 2026 halte sie für unbegründet, schrieb Lydia Rainforth am Donnerstagabend in ihrem Branchenkommentar. Die weltweite Ölnachfrage werde weiterhin unterschätzt, während sich das Wachstum des Nicht-OPEC-Angebots ab dem kommenden Jahr deutlich verlangsamen sollte. Da der Fokus nun wieder auf dem traditionellen Geschäft liege, seien die Ölkonzerne gut positioniert, um von einer Erholung der Ölpreise zu profitieren./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 18:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
40,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,98 £
|Abst. Kursziel*:
48,26%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
27,00 £
|Abst. Kursziel aktuell:
48,13%
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,42 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|12:11
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|10:11
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
