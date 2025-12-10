DAX 24.339 +0,2%ESt50 5.773 +0,3%MSCI World 4.449 +0,1%Top 10 Crypto 12,41 +2,2%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.786 +0,0%Euro 1,1727 -0,1%Öl 61,16 -0,6%Gold 4.339 +1,4%
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX im Plus -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, Canopy Growth & Co. im Fokus
Top News
lululemon-Aktie +10%: Führungswechsel, Aktienrückkauf und Bilanz sorgen für Anlegerfreude lululemon-Aktie +10%: Führungswechsel, Aktienrückkauf und Bilanz sorgen für Anlegerfreude
Weihnachtsrally gestartet: Grüne Vorzeichen treiben DAX in Richtung Rekordhoch Weihnachtsrally gestartet: Grüne Vorzeichen treiben DAX in Richtung Rekordhoch
Profil

Aurubis Aktie

Aurubis Aktien-Sparplan
118,60 EUR +0,30 EUR +0,25 %
STU
Marktkap. 5,07 Mrd. EUR

KGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN 676650

ISIN DE0006766504

Symbol AIAGF

UBS AG

11:56 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Aurubis
118,60 EUR 0,30 EUR 0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aurubis von 115 auf 120 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für 2026 sei eine überdurchschnittliche Entwicklung bei Kupfer, Aluminium und Lithium zu erwarten, die von Versorgungsengpässen, der Energiewende, Künstlicher Intelligen und höheren Verteidigungsausgaben profitieren dürften, schrieb Daniel Major am Donnerstag in seinem Branchenausblick für den Rohstoffsektor. Konstruktiv bleibt er zwar für das inzwischen stark angezogene Gold, doch böten ausgewählte Industriemetalle mehr Aufwärtspotenzial. Eine breit angelegte Verbesserung bei den Industriemetallen sei wegen der anhaltenden Nachfrageschwäche in traditionellen Endmärkten wie Bauwesen, Produktion und Automobil aber nicht zu erwarten./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 17:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Neutral

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
118,70 €		 Abst. Kursziel*:
1,10%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
118,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,18%
Analyst Name:
Daniel Major 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
114,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aurubis

11:56 Aurubis Neutral UBS AG
08.12.25 Aurubis Hold Warburg Research
05.12.25 Aurubis Neutral UBS AG
05.12.25 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
04.12.25 Aurubis Halten DZ BANK
mehr Analysen

