DAX 25.398 -0,1%ESt50 6.044 +0,2%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.462 -0,4%Euro 1,1652 +0,1%Öl 65,68 +0,3%Gold 4.634 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich höher - Nikkei über 54.000 Punkte -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
FMC-Aktie leidet unter schwachen Vorgaben von DaVita FMC-Aktie leidet unter schwachen Vorgaben von DaVita
Anleger werden zurückhaltender: DAX ohne große Ausschläge - Nikkei auf Rekordniveau Anleger werden zurückhaltender: DAX ohne große Ausschläge - Nikkei auf Rekordniveau
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aurubis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aurubis Aktien-Sparplan
141,70 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,92 Mrd. EUR

KGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 676650

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006766504

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIAGF

Warburg Research

Aurubis Hold

11:11 Uhr
Aurubis Hold
Aktie in diesem Artikel
Aurubis
141,70 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 115 auf 141 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Kupferproduzenten dürften solide ausgefallen sein, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht. Allerdings dürfte Aurubis die Ziele derzeit noch nicht erhöhen. Augustin hob aber seine Schätzungen./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

Zusammenfassung: Aurubis Hold

Unternehmen:
Aurubis		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
141,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
141,40 €		 Abst. Kursziel*:
-0,28%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
141,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,49%
Analyst Name:
Stefan Augustin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aurubis

11:11 Aurubis Hold Warburg Research
12.12.25 Aurubis Neutral UBS AG
08.12.25 Aurubis Hold Warburg Research
05.12.25 Aurubis Neutral UBS AG
05.12.25 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Aurubis

finanzen.net Lohnender Aurubis-Einstieg? MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aurubis von vor einem Jahr abgeworfen MDAX-Wert Aurubis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aurubis von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge
finanzen.net XETRA-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX
finanzen.net Freundlicher Handel: So bewegt sich der MDAX nachmittags
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX schlussendlich freundlich
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert nachmittags
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Aurubis zu myNews hinzufügen