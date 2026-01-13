Aurubis Aktie
Marktkap. 5,92 Mrd. EURKGV 8,60 Div. Rendite 1,51%
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Symbol AIAGF
Aurubis Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 115 auf 141 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Kupferproduzenten dürften solide ausgefallen sein, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht. Allerdings dürfte Aurubis die Ziele derzeit noch nicht erhöhen. Augustin hob aber seine Schätzungen./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
