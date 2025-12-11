DAX 24.339 +0,2%ESt50 5.773 +0,3%MSCI World 4.449 +0,1%Top 10 Crypto 12,41 +2,2%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.786 +0,0%Euro 1,1727 -0,1%Öl 61,16 -0,6%Gold 4.339 +1,4%
Givaudan Aktie

3.271,00 EUR -14,00 EUR -0,43 %
STU
3.055,00 CHF +6,00 CHF +0,20 %
SWX
Marktkap. 32,69 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

Symbol GVDBF

Givaudan Buy

12:36 Uhr
Givaudan Buy
Givaudan AG
3.271,00 EUR -14,00 EUR -0,43%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3.900 Franken auf "Buy" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhändler habe in seiner Pre-Close-Veranstaltung im Vorfeld der Quartalsbilanz mit Signalen für eine Schwäche im Bereich Taste & Wellbeing überrascht, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Grund sei ein Lagerabbau bei den Kunden, hohe Vergleichszahlen im Vorjahr und regionale Schwächen. Die Duftstoffe entwickelten sich zwar weiter robust, doch in Summe rechne der Konzern nun für 2025 mit weniger organischem Wachstum als bisher./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Buy

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3.900,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3.064,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
27,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3.055,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
27,66%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.903,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

12:36 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
10:26 Givaudan Neutral UBS AG
08:16 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Givaudan Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

dpa-afx Neuerliches Tief Givaudan nährt Geschäftssorgen: Symrise-Aktie fällt auf Tief seit 2019 Givaudan nährt Geschäftssorgen: Symrise-Aktie fällt auf Tief seit 2019
Dow Jones Aktien Schweiz behauptet - Givaudan knicken ein - Franken zieht an
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SMI fällt zum Handelsende
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus
finanzen.net Börse Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI am Nachmittag
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: SMI nachmittags schwächer
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: So performt der SPI nachmittags
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SMI zeigt sich am Mittag schwächer
Givaudan SA 2024 Full year results
Zacks Are Basic Materials Stocks Lagging Givaudan (GVDNY) This Year?
