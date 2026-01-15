DAX 25.352 +0,3%ESt50 6.041 +0,6%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,71 -2,5%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.373 +0,1%Euro 1,1613 +0,0%Öl 63,86 +0,0%Gold 4.606 -0,2%
Givaudan Aktie

3.457,00 EUR +1,00 EUR +0,03 %
STU
3.199,86 CHF -24,25 CHF -0,75 %
BRX
Marktkap. 31,86 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

Symbol GVDBF

Barclays Capital

Givaudan Overweight

08:01 Uhr
Givaudan Overweight
Givaudan AG
Givaudan AG
3.457,00 EUR 1,00 EUR 0,03%
3.457,00 EUR 1,00 EUR 0,03%
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan auf "Overweight" belassen. Der Negativtrend der europäischen Chemiebranche halte an, schrieb Alex Sloane in seinem am Freitag veröffentlichten Ausblick auf 2026. Maue Absatzvolumina, eine träge Preisentwicklung und fragile Endmärkte prägten das Geschehen. Seine Favoriten sind Air Liquide, Novonesis, Croda, Glanbia und IMCD - ein Mix aus Selbsthilfepotenzial, Produktinnovation und Bewertungsunterstützung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 22:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan Overweight

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
3.217,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
3.199,86 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.790,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

08:01 Givaudan Overweight Barclays Capital
06.01.26 Givaudan Equal-weight Morgan Stanley
12.12.25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 Givaudan Neutral UBS AG
12.12.25 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

finanzen.net Börse Zürich in Rot: SLI fällt zum Start
finanzen.net SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net Verluste in Zürich: SMI verliert am Montagmittag
finanzen.net SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Givaudan von vor einem Jahr angefallen
finanzen.net Verluste in Zürich: SMI zum Start schwächer
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start leichter
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI letztendlich fester
finanzen.net Börse Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus
Givaudan SA 2024 Full year results
