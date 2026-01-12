DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,50 -2,3%Nas23.662 +0,7%Bitcoin73.431 +0,6%Euro1,1878 -0,1%Öl65,69 -0,9%Gold5.087 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta, Merck, DroneShield, CSG, BioNTech im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Was uns diese Woche erwartet: MSF, Apple, Tesla, Meta und FED Hot Stocks heute: Was uns diese Woche erwartet: MSF, Apple, Tesla, Meta und FED
Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Aktien Schweiz kaum verändert - Bilanzsaison lässt Anleger vorsichtig agieren

26.01.26 17:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Givaudan AG
3.162,00 CHF 5,00 CHF 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
73,04 CHF 0,76 CHF 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
71,85 CHF -0,62 CHF -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
350,50 CHF 2,40 CHF 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schindler AG NA
288,00 CHF 0,50 CHF 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
37,31 CHF 0,15 CHF 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Kaum verändert hat der schweizerische Aktienmarkt den ersten Handelstag der Woche beendet. Etwas Unterstützung kam am Nachmittag aus den USA, wo die großen Indizes entgegen der leicht negativen vorbörslichen Indikation im Plus starteten. Anleger schienen sich von neuen Zolldrohungen des US-Präsidenten - dieses Mal gegen Kanada - nicht groß abschrecken zu lassen. Das Interesse gilt vielmehr der Bilanzsaison. Im Laufe der Woche werden mehrere bedeutende US-Technologieunternehmen ihre Zahlenausweise veröffentlichen. Überdies wird die US-Notenbank am Mittwoch das Ergebnis ihrer Zinssitzung bekanntgeben.

Wer­bung

Der SMI schloss kaum verändert bei 13.142 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 19,01 (Vortag: 18,83) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten gaben Nestle um 0,9 Prozent nach. Das SMI-Schwergewicht wird weiter vom Rückruf von Säuglingsnahrung belastet, die möglicherweise mit Bakterien belastet ist.

Die zuletzt gebeutelten Logitech gewannen 1,1 Prozent. Das Unternehmen wird am späten Dienstag Geschäftszahlen vorlegen.

Wer­bung

Am Donnerstag der laufenden Woche werden überdies Givaudan (+0,2%) und Roche (+0,7%) Zahlen veröffentlichen.

Nach einem positiven Analystenkommentar verbesserten sich UBS um 0,4 Prozent. Jefferies hatte das Kursziel für die Aktie der Bank auf 55 von 37 Franken angehoben und die Kaufempfehlung bekräftigt.

In der zweiten Reihe stiegen Schindler um 0,2 Prozent. Die Analysten der Citi hatten die Aktie auf Buy von Neutral hochgestuft und das Kursziel auf 327 von 296 Franken erhöht.

Wer­bung

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2026 11:38 ET (16:38 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Givaudan

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Givaudan

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nestle S.A. (spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung