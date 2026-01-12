Aktien Schweiz kaum verändert - Bilanzsaison lässt Anleger vorsichtig agieren

DOW JONES--Kaum verändert hat der schweizerische Aktienmarkt den ersten Handelstag der Woche beendet. Etwas Unterstützung kam am Nachmittag aus den USA, wo die großen Indizes entgegen der leicht negativen vorbörslichen Indikation im Plus starteten. Anleger schienen sich von neuen Zolldrohungen des US-Präsidenten - dieses Mal gegen Kanada - nicht groß abschrecken zu lassen. Das Interesse gilt vielmehr der Bilanzsaison. Im Laufe der Woche werden mehrere bedeutende US-Technologieunternehmen ihre Zahlenausweise veröffentlichen. Überdies wird die US-Notenbank am Mittwoch das Ergebnis ihrer Zinssitzung bekanntgeben.

Der SMI schloss kaum verändert bei 13.142 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 19,01 (Vortag: 18,83) Millionen Aktien.

Unter den Einzelwerten gaben Nestle um 0,9 Prozent nach. Das SMI-Schwergewicht wird weiter vom Rückruf von Säuglingsnahrung belastet, die möglicherweise mit Bakterien belastet ist.

Die zuletzt gebeutelten Logitech gewannen 1,1 Prozent. Das Unternehmen wird am späten Dienstag Geschäftszahlen vorlegen.

Am Donnerstag der laufenden Woche werden überdies Givaudan (+0,2%) und Roche (+0,7%) Zahlen veröffentlichen.

Nach einem positiven Analystenkommentar verbesserten sich UBS um 0,4 Prozent. Jefferies hatte das Kursziel für die Aktie der Bank auf 55 von 37 Franken angehoben und die Kaufempfehlung bekräftigt.

In der zweiten Reihe stiegen Schindler um 0,2 Prozent. Die Analysten der Citi hatten die Aktie auf Buy von Neutral hochgestuft und das Kursziel auf 327 von 296 Franken erhöht.

January 26, 2026 11:38 ET (16:38 GMT)