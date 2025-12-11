Givaudan Aktie
Marktkap. 32,69 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3670 auf 3310 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen schwächerer Trends in der Sparte Taste & Wellbeing kürzte Charles Eden am Donnerstag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen seine Erwartungen an das organische Wachtum des Aromen- und Duftstoffherstellers im letzten Jahresviertel. Die Endmärkte seien in dem Bereich schwieriger geworden, vor allem in Asien und in Lateinamerika./rob/tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 19:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Givaudan Neutral
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
3.310,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3.062,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
8,10%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
3.075,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
7,64%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.903,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
