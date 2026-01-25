Alphabet A (ex Google) Aktie
Marktkap. 3,34 Bio. EURKGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
Alphabet A (ex Google) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die A-Aktie von Alphabet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Angesichts des zuletzt verblassten Nimbus von OpenAI müssten die Profiteure von Künstlicher Intelligenz (KI) aus der US-Internetbranche mit der anlaufenden Berichtssaison weitere Erfolge zeigen, schrieb Brad Erickson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Und die Unternehmen, die durch KI als gefährdet gälten, müssten es schaffen, KI eher als Hebel denn als Bedrohung darzustellen. Bei der Google-Mutter Alphabet sieht Erickson bereits etwas Optimismus eingepreist und so vorab eine leicht negative Anlegerstimmung. Er rechnet nach den Zahlen mit einer moderat positiven Kursentwicklung./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:51 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 375,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 327,93
|Abst. Kursziel*:
14,35%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 328,80
|Abst. Kursziel aktuell:
14,05%
|
Analyst Name:
Brad Erickson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 356,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
