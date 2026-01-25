DAX 24.959 +0,2%ESt50 5.961 +0,2%MSCI World 4.535 +0,7%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.594 +0,4%Bitcoin 74.160 +1,6%Euro 1,1870 -0,2%Öl 65,66 -1,0%Gold 5.087 +2,1%
277,05 EUR -0,25 EUR -0,09 %
STU
328,80 USD +0,91 USD +0,28 %
BTT
Marktkap. 3,34 Bio. EUR

KGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
WKN A14Y6F

ISIN US02079K3059

Symbol GOOGL

RBC Capital Markets

Alphabet A (ex Google) Outperform

14:41 Uhr
Alphabet A (ex Google) Outperform
Alphabet A (ex Google)
277,05 EUR -0,25 EUR -0,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die A-Aktie von Alphabet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 375 US-Dollar belassen. Angesichts des zuletzt verblassten Nimbus von OpenAI müssten die Profiteure von Künstlicher Intelligenz (KI) aus der US-Internetbranche mit der anlaufenden Berichtssaison weitere Erfolge zeigen, schrieb Brad Erickson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Und die Unternehmen, die durch KI als gefährdet gälten, müssten es schaffen, KI eher als Hebel denn als Bedrohung darzustellen. Bei der Google-Mutter Alphabet sieht Erickson bereits etwas Optimismus eingepreist und so vorab eine leicht negative Anlegerstimmung. Er rechnet nach den Zahlen mit einer moderat positiven Kursentwicklung./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 06:51 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 375,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 327,93		 Abst. Kursziel*:
14,35%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 328,80		 Abst. Kursziel aktuell:
14,05%
Analyst Name:
Brad Erickson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 356,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

