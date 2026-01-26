DAX 24.924 +0,0%ESt50 5.976 +0,3%MSCI World 4.539 +0,1%Top 10 Crypto 11,43 -0,5%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 73.776 -0,8%Euro 1,1887 +0,1%Öl 65,85 +0,2%Gold 5.084 +1,5%
Deutsche Telekom Aktie

Marktkap. 132,61 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
UBS AG

Deutsche Telekom Buy

10:51 Uhr
Deutsche Telekom Buy
Deutsche Telekom AG
27,20 EUR 0,26 EUR 0,97%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 35,70 Euro auf "Buy" belassen. Nach der Kursschwäche seit Mitte des Vorjahres zeichne sich nun eine Trendwende ab, schrieb Polo Tang am Montagabend. Die Kapitalmarkttage von Verizon und T-Mobile US dürften ebenso ermutigen wie die Telekom-Quartalszahlen Ende Februar./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 20:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
35,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,02 €		 Abst. Kursziel*:
32,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,25%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

10:51 Deutsche Telekom Buy UBS AG
21.01.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
13.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
05.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

finanzen.net Bewertung im Blick Buy-Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Telekom-Aktie Buy-Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Telekom-Aktie
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie: Chartanalyse zeigt neues 4-Wochen Tief
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt zum Start im Plus
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie tiefer: 52-Wochen-Tief bleibt in Sichtweite
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Gewinnzone
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Grün
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
Zacks Can Akamai's Cybersecurity Deal With Deutsche Telekom Fuel Its Shares?
Benzinga $1000 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
FOX Business T-Mobile mocks Verizon as outage impacts rival's customers nationwide
Benzinga T-Mobile Expands Partnership With Netcracker For Cloud Platform
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Dana Langheim, sell
