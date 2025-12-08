Unilever Aktie
Marktkap. 125,04 Mrd. EUR
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5900 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott beschäftigte sich am Sonntag mit der Frage, ob Henkels Preissenkungen bei Waschmitteln Unilever unter Zugzwang setzen. Entscheidender Konkurrent für Henkel und auch Unilever sei Procter & Gamble, der ohnehin mit Abstand größte Player. Die Amerikaner seien daher auch am stärksten von sinkenden Henkel-Preisen betroffen. Elliott passte sein Unilever-Modell zudem an die Abspaltung von Magnum Ice an./ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2025 / 23:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
59,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
48,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,44 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
