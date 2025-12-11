DAX 24.339 +0,2%ESt50 5.773 +0,3%MSCI World 4.449 +0,1%Top 10 Crypto 12,41 +2,2%Nas 23.594 -0,3%Bitcoin 78.786 +0,0%Euro 1,1727 -0,1%Öl 61,16 -0,6%Gold 4.339 +1,4%
Diageo Aktie

18,90 EUR -0,15 EUR -0,79 %
STU
16,51 GBP +0,06 GBP +0,34 %
LSE
Marktkap. 40,61 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

Barclays Capital

Diageo Overweight

12:11 Uhr
Diageo Overweight
Diageo plc
18,90 EUR -0,15 EUR -0,79%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2650 auf 2550 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Laurence Whyatt warf am Donnerstagabend nach Auswertung aktueller Verkaufsdaten die Fragen auf, ob der Netflix-Start der Serie "House of Guiness" für den Umsatz-Boost bei Guiness im September verantwortlich war - und ob der Trend anhalten kann. Die Serie sei jedenfalls eine kostenlose Marketingkampagne für viele Millionen Zuschauer, der positive Trend habe sich bis November fortgesetzt, schrieb er./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo Overweight

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
25,50 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,52 £		 Abst. Kursziel*:
54,36%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,51 £		 Abst. Kursziel aktuell:
54,45%
Analyst Name:
Laurence Whyatt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,42 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

12:11 Diageo Overweight Barclays Capital
11.12.25 Diageo Overweight Barclays Capital
05.12.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
04.12.25 Diageo Neutral UBS AG
28.11.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

