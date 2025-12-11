Diageo Aktie
Marktkap. 40,61 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2650 auf 2550 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Laurence Whyatt warf am Donnerstagabend nach Auswertung aktueller Verkaufsdaten die Fragen auf, ob der Netflix-Start der Serie "House of Guiness" für den Umsatz-Boost bei Guiness im September verantwortlich war - und ob der Trend anhalten kann. Die Serie sei jedenfalls eine kostenlose Marketingkampagne für viele Millionen Zuschauer, der positive Trend habe sich bis November fortgesetzt, schrieb er./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Diageo Overweight
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
25,50 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
16,52 £
|Abst. Kursziel*:
54,36%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
16,51 £
|Abst. Kursziel aktuell:
54,45%
|
Analyst Name:
Laurence Whyatt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,42 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|12:11
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Diageo Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Diageo Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Diageo Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets