UBS AG

Diageo Buy

11:46 Uhr
Diageo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo nach Treffen mit Interim-Managern des Spirituosenkonzerns mit einem Kursziel von 2250 Pence auf "Buy" belassen. Zwar habe das gegenwärtige Management schon viel getan in Sachen Strategie, schrieb Sanjeet Aujla am Montagabend. Der neue Chef Dave Lewis werde aber noch Zeit brauchen, um darüber hinaus zu wirken. Werte könnten mit Verkäufen von Konzernteilen gehoben werden, die nicht zum Kerngeschäft zählen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 22:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
22,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,70 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,39 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

11:46 Diageo Buy UBS AG
10.11.25 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
07.11.25 Diageo Overweight Barclays Capital
07.11.25 Diageo Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

Dow Jones Neuer Chef Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt
finanzen.net Börse London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels in Grün
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo gewinnt am Montagnachmittag kräftig
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 liegt nachmittags im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 nachmittags in der Gewinnzone
finanzen.net Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Mittag in der Gewinnzone
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht mittags Zuschläge
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo verteuert sich am Mittag kräftig
Financial Times Diageo drafts in ‘Drastic Dave’ Lewis to lift spirits in sobering times
Business Times Europe: Shares gain on hope of end to US government shutdown; Diageo shines
Financial Times How ‘Drastic Dave’ can revive Diageo
Business Times Guinness-owner Diageo taps former Tesco chief Dave Lewis for CEO role
Financial Times Diageo names former Tesco boss Dave Lewis as chief
Financial Times Diageo battles investor disquiet on prolonged CEO search
Financial Times Diageo cuts sales and profit forecast on lower US and China demand
RTE.ie Diageo lowers 2026 forecast as US, China demand slows
