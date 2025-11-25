DAX 23.576 +0,5%ESt50 5.621 +0,9%MSCI World 4.345 +0,2%Top 10 Crypto 11,87 -2,7%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 75.066 -0,6%Euro 1,1571 +0,0%Öl 62,47 -0,3%Gold 4.172 +1,0%
Diageo Aktie

19,50 EUR -0,15 EUR -0,76 %
STU
17,99 CHF -0,33 CHF -1,81 %
BRX
Marktkap. 43,73 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

Bernstein Research

Diageo Outperform

11:01 Uhr
Diageo Outperform
Diageo plc
19,50 EUR -0,15 EUR -0,76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2420 Pence belassen. Trevor Stirling befasste sich am Dienstag mit den Aussichten der Brauereikonzerne auf dem afrikanischen Kontinent. Insgesamt sei der afrikanische Absatzmarkt noch relativ klein, schrieb er. Der Guinness-Hersteller Diageo erwirtschafte in der Region lediglich 2 Prozent seines operativen Gewinns./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 17:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo Outperform

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
24,20 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
19,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,84 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

11:01 Diageo Outperform Bernstein Research
08:36 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Diageo Outperform Bernstein Research
11.11.25 Diageo Buy UBS AG
10.11.25 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
