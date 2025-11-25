Bernstein Research

Diageo Outperform

11:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2420 Pence belassen. Trevor Stirling befasste sich am Dienstag mit den Aussichten der Brauereikonzerne auf dem afrikanischen Kontinent. Insgesamt sei der afrikanische Absatzmarkt noch relativ klein, schrieb er. Der Guinness-Hersteller Diageo erwirtschafte in der Region lediglich 2 Prozent seines operativen Gewinns./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 17:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 05:55 / UTC

