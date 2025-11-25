Diageo Aktie
Marktkap. 43,73 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2420 Pence belassen. Trevor Stirling befasste sich am Dienstag mit den Aussichten der Brauereikonzerne auf dem afrikanischen Kontinent. Insgesamt sei der afrikanische Absatzmarkt noch relativ klein, schrieb er. Der Guinness-Hersteller Diageo erwirtschafte in der Region lediglich 2 Prozent seines operativen Gewinns./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 17:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 05:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Outperform
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
24,20 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
19,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,84 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
