NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2420 Pence belassen. Es gebe noch keine Aussagen, wann der Ausbau der neuen, noch im Bau befindlichen Brauerei in Irland beginnen werde, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Er verwies auf irische Medienberichte über eine Verdoppelung der dortigen Produktionskapazitäten. Der Brauereikonzern und Spirituosenhersteller investiere damit weiterhin kräftig in die Biermarke Guinness./rob/gl/mis

