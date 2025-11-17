DAX 23.318 -1,2%ESt50 5.569 -1,3%MSCI World 4.287 -0,4%Top 10 Crypto 12,35 -1,2%Nas 22.708 -0,8%Bitcoin 78.513 -1,1%Euro 1,1591 +0,0%Öl 63,92 -0,2%Gold 4.037 -0,2%
Diageo Aktie

19,80 EUR -0,40 EUR -1,98 %
STU
18,19 CHF -0,35 CHF -1,90 %
BRX
Marktkap. 45,26 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,32%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

Bernstein Research

Diageo Outperform

09:41 Uhr
Diageo Outperform
Diageo plc
19,80 EUR -0,40 EUR -1,98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2420 Pence belassen. Es gebe noch keine Aussagen, wann der Ausbau der neuen, noch im Bau befindlichen Brauerei in Irland beginnen werde, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Er verwies auf irische Medienberichte über eine Verdoppelung der dortigen Produktionskapazitäten. Der Brauereikonzern und Spirituosenhersteller investiere damit weiterhin kräftig in die Biermarke Guinness./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Outperform

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
24,20 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
19,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,39 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

Nachrichten zu Diageo plc

