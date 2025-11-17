Diageo Aktie
Marktkap. 45,26 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,32%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2420 Pence belassen. Es gebe noch keine Aussagen, wann der Ausbau der neuen, noch im Bau befindlichen Brauerei in Irland beginnen werde, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Er verwies auf irische Medienberichte über eine Verdoppelung der dortigen Produktionskapazitäten. Der Brauereikonzern und Spirituosenhersteller investiere damit weiterhin kräftig in die Biermarke Guinness./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 05:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
24,20 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
19,95 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,39 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|09:41
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
