Geringere Kauflust

Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt

06.11.25 09:57 Uhr
Diageo-Aktie im Sinkflug: Weniger Alkohol abgesetzt - Guinness-Hersteller kann Jarhesausblick nicht halten | finanzen.net

Der britische Spirituosen- und Guinness-Hersteller Diageo bekommt die Schwierigkeiten in China und die geringe Kauflust der Verbraucher in den USA deutlich zu spüren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
19,85 EUR -0,45 EUR -2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Daher dürfte das ursprünglich von Übergangsschef Nik Jhangiani angestrebte organische Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr bis Ende Juni keines mehr werden. Der Konzern erwartet nun noch einen Erlös auf Vorjahresniveau oder sogar leicht darunter, wie er am Donnerstag in London mitteilte. Bisher hatte das Management ein Plus aus eigener Kraft - also Wechselkursschwankungen und Übernahmeeffekte ausgeklammert - etwa in Höhe des Vorjahrs von 1,7 Prozent in Aussicht gestellt. Auch beim operativen Gewinn trübten sich die Aussichten ein. Die Diageo-Aktie fällt in London zeitweise um 2,25 Prozent auf 17,57 Pfund.

Zwar könne der Konzern für die Entwicklung des operativen Gewinns an gewissen Stellschrauben drehen, hieß es von Diageo. Allerdings dürfte das nur noch dazu führen, dass das Ergebnis organisch um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentsatz wachse. Bisher stand ein Plus im mittleren einstelligen Bereich im Plan. In den Zielen sind Kosten für erhöhte Zölle in den USA von 200 Millionen Dollar bereits enthalten. "Wir sind mit unserer aktuellen Leistung nicht zufrieden", räumte Jhangiani laut Mitteilung ein. Der Manager hatte mit seiner Amtsübernahme im Sommer den Sparkurs verschärft, um gegenzusteuern.

Im ersten Quartal seines neuen Geschäftsjahrs 2025/26 setzte der Anbieter von Marken wie Johnnie-Walker-Whisky, Smirnoff Wodka und Baileys Irish Cream wegen Unternehmensverkäufen weniger um. Der Erlös sank im Jahresvergleich um 2,2 Prozent auf knapp 4,9 Milliarden US-Dollar (4,2 Mrd Euro). Aus eigener Kraft wäre der Erlös stabil geblieben. Analysten hatten mit einem organischen Rückgang von mehr als einem Prozent gerechnet.

Deutlich fielen die Rückgänge in den USA und vor allem in China aus. Peking hatte die Richtlinien für Alkohol in diesem Jahr deutlich verschärft. Der dort als "Baijiu" oder "Chinese White Spirits" bekannte Schnaps ist bei offiziellen Anlässen und Banketten mittlerweile teils ganz verboten.

/men/nas/jha/

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Diageo, CARL COURT/AFP via Getty Images

