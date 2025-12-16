JP Morgan Chase & Co.

Diageo Neutral

13:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der Ausstieg bei East African Breweries Limited (EABL) und dem kenianischen Spirituosenunternehmen UDVK reduziere die Verbindlichkeiten der Briten leicht und verwässere das Ergebnis im niedrigen einstelligen Prozentbereich, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch. Sie begrüßt Ersteres./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 09:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 09:20 / GMT

