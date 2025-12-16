Diageo Aktie
Marktkap. 42,04 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der Ausstieg bei East African Breweries Limited (EABL) und dem kenianischen Spirituosenunternehmen UDVK reduziere die Verbindlichkeiten der Briten leicht und verwässere das Ergebnis im niedrigen einstelligen Prozentbereich, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch. Sie begrüßt Ersteres./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 09:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 09:20 / GMT
Zusammenfassung: Diageo Neutral
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
20,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
19,55 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,42 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
