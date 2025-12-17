DAX24.123 +0,2%Est505.734 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,49 +0,4%Nas23.111 +0,2%Bitcoin73.736 -1,4%Euro1,1717 -0,3%Öl60,12 +2,2%Gold4.318 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asien in Grün -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Wachstumspotenzial: Analysten setzen 2026 auf diese wenig beachteten Aktien Wachstumspotenzial: Analysten setzen 2026 auf diese wenig beachteten Aktien
Micron Technology (MU): Der KI-Speicherboom erreicht eine neue Dimension! Micron Technology (MU): Der KI-Speicherboom erreicht eine neue Dimension!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.

Diageo verkauft für 2,3 Mrd USD Mehrheit an kenianischen Getränkeunternehmen

17.12.25 10:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASAHI CO LTD
1.324,00 JPY 12,00 JPY 0,91%
Charts|News|Analysen
Diageo plc
19,10 EUR -0,10 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Joshua Kirby

DOW JONES--Der britische Getränkekonzern Diageo hat seine Mehrheitsanteile an zwei kenianischen Getränkeunternehmen für rund 2,3 Milliarden US-Dollar an den japanischen Brauereikonzern Asahi verkauft. Konkret trennte sich Diageo von seiner 65-prozentigen Beteiligung an East African Breweries (EABL) und seiner rund 54-prozentige Beteiligung an UDVK. Die restlichen UDVK-Anteile werden von EABL gehalten. Der geschätzte Nettoerlös von rund 2,3 Milliarden US-Dollar versteht sich nach Steuern und Transaktionskosten und bewertet EABL mit 4,8 Milliarden Dollar, wie Diageo mitteilte. Die Veräußerungen stünden im Einklang mit der Strategie von Diageo, nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte angemessen und selektiv zu veräußern, die Bilanz zu stärken und die Entschuldung voranzutreiben.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2025 04:41 ET (09:41 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ASAHI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASAHI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Diageo plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
12.12.2025Diageo OverweightBarclays Capital
11.12.2025Diageo OverweightBarclays Capital
05.12.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
04.12.2025Diageo NeutralUBS AG
28.11.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.12.2025Diageo OverweightBarclays Capital
11.12.2025Diageo OverweightBarclays Capital
26.11.2025Diageo OutperformBernstein Research
18.11.2025Diageo OutperformBernstein Research
11.11.2025Diageo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.12.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
04.12.2025Diageo NeutralUBS AG
28.11.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
26.11.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen