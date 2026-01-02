DAX24.891 +0,1%Est505.908 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,60 +0,2%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.704 -0,6%Euro1,1716 -0,1%Öl61,91 +0,2%Gold4.451 +0,1%
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Diageo auf 'Outperform' - Ziel 2000 Pence

06.01.26 10:24 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Diageo plc
19,15 EUR 0,25 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 2000 Pence belassen. Wenn der Spirituosenkonzern wieder zu alter Stärke zurückfinden wolle, müsse er sein Mainstream-Geschäft wiederbeleben und akzeptieren, dass das Luxusportfolio zwar ein wichtiger, aber nur begrenzter Teil des Gesamtgeschäfts sei, schrieb James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass die Anleger das gestiegene Vertrauen in Diageo und die verbesserte Vorhersehbarkeit der operativen Entwicklung honorieren werden./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:37 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:45 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

